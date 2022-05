Omicidio di Melzo, la figlia della vittima confessa: “non ce la facevo più” (Di sabato 28 maggio 2022) . Ancora da capire il movente ed eventuali complici Rosa Fabbiano è la figlia di Lucia Cipriano, la donna di 84 anni di Melzo trovata senza vita e fatta a pezzi nella vasca da bagno della sua casa. Gli inquirenti hanno subito dirottato le indagini verso la donna, che si prendeva cura dell’anziana madre. Interrogata per ore, la donno si è chiusa in un ferreo mutismo, avvalendosi della facoltà di non rispondere. Ma ad un certo punto avrebbe affermato: «Non ce la facevo più. Ho fatto un disastro». Una dichiarazione che ha il tono di ammissione di colpa. La donna è accusata di Omicidio, vilipendio e occultamento di cadavere. Per circa due mesi, la donna ha coperto l’assassinio riferendo bugie a parenti e amici su dove si trovasse la madre e sulle sue condizioni di salute. Il 12 aprile una ... Leggi su 361magazine (Di sabato 28 maggio 2022) . Ancora da capire il movente ed eventuali complici Rosa Fabbiano è ladi Lucia Cipriano, la donna di 84 anni ditrovata senza vita e fatta a pezzi nella vasca da bagnosua casa. Gli inquirenti hanno subito dirottato le indagini verso la donna, che si prendeva cura dell’anziana madre. Interrogata per ore, la donno si è chiusa in un ferreo mutismo, avvalendosifacoltà di non rispondere. Ma ad un certo punto avrebbe affermato: «Non ce lapiù. Ho fatto un disastro». Una dichiarazione che ha il tono di ammissione di colpa. La donna è accusata di, vilipendio e occultamento di cadavere. Per circa due mesi, la donna ha coperto l’assassinio riferendo bugie a parenti e amici su dove si trovasse la madre e sulle sue condizioni di salute. Il 12 aprile una ...

