LIVE Sonego-Ruud, Roland Garros 2022 in DIRETTA: un doppio e poi si comincia (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:11 Jessica Pegula entra negli ottavi di finale battendo 6-1 7-6(2) Tamara Zidansek. Ora il doppio Eikeri/Harrison-Doi/Tomljanovic e poi Ruud-Sonego. 14:52 Da poco terminato il primo match in programma, con il russo Andrey Rublev vincitore sul cileno Cristian Garin in quattro set. In campo l’americana Jessica Pegula e la slovena Tamara Zidansek, poi ci sarà un doppio e poi Sonego-Ruud. Sonego-Gojowczyk – Sonego-Sousa – Il programma di giornata Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di terzo turno del Roland Garros 2022 che oppone Lorenzo ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:11 Jessica Pegula entra negli ottavi di finale battendo 6-1 7-6(2) Tamara Zidansek. Ora ilEikeri/Harrison-Doi/Tomljanovic e poi. 14:52 Da poco terminato il primo match in programma, con il russo Andrey Rublev vincitore sul cileno Cristian Garin in quattro set. In campo l’americana Jessica Pegula e la slovena Tamara Zidansek, poi ci sarà une poi-Gojowczyk –-Sousa – Il programma di giornata Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladel match di terzo turno delche oppone Lorenzo ...

