LIVE Giro d'Italia 2022 in DIRETTA: Covi attacca sul Pordoi, più indietro Ciccone e Formolo (Di sabato 28 maggio 2022) LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d'Italia 2022: 4° NIBALI, 8° POZZOVIVO 15.39 E' tornato Poels nel gruppo per svolgere il lavoro in favore del capitano Landa. 15.37 50 chilometri all'arrivo, ne mancano cinque al termine del Passo Pordoi. 15.35 Lennard Kamna si mette davanti al gruppetto inseguitore: distacco di 15 secondi nei confronti di Covi. 15.34 Pagano già un minutino Vansevenant e Ballerini, così come Oomen e Leemreize a 30 secondi. 15.32 Una quindicina di secondi di vantaggio per Covi: vedremo se il corridore della UAE-Emirates ne avrà per transitare per primo sulla cima Coppi. 15.31 Arensman prova ad aumentare il passo: il primo ad andargli dietro è Ciccone. 15.30 Covi

