F1 LIVE GP Monaco: segui le qualifiche in diretta dalle 16 (Di sabato 28 maggio 2022) Perez scalza Leclerc nelle prove libere 3 . Il sabato del GP di Monaco inizia con la Red Bull in testa, col messicano che firma il tempo migliore in 1:12.476. Dietro di lui le Ferrari del monegasco e ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di sabato 28 maggio 2022) Perez scalza Leclerc nelle prove libere 3 . Il sabato del GP diinizia con la Red Bull in testa, col messicano che firma il tempo migliore in 1:12.476. Dietro di lui le Ferrari del monegasco e ...

Advertising

SkySportF1 : ???? A stretto contatto col circuito di Monaco ?? Scendiamo in pista per le #FP3 alle 13 LIVE su Sky Sport F1 e Sky S… - SkySportF1 : Formula 1, GP di Monaco: le qualifiche alle 16 LIVE da Montecarlo. Alle 13 le #FP3 in diretta su Sky Sport F1 e Sky… - SkySportF1 : ?? La top 10 delle #FP3 a Monaco ?? Le qualifiche alle 16 LIVE su Sky Sport F1 e Sky Sport 4K I risultati ?… - Corriere : Gp di Monaco, qualifiche dalle 16: Ferrari a caccia della pole. Live - CircusFuno : F1 LIVE | Monaco GP: La Diretta delle qualifiche da Montecarlo -