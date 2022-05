C’è un limite (Di sabato 28 maggio 2022) Ogni pazienza ha un limite – La mia vignetta per la prima pagina de Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #salvini #lega #putin #guerra #RussianUkrainianWar #Ukrainerussiawar #vignetta #fumetto #memeitaliani #umorismo #satira #humor #natangelo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022) Ogni pazienza ha un– La mia vignetta per la prima pagina de Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #salvini #lega #putin #guerra #RussianUkrainianWar #Ukrainerussiawar #vignetta #fumetto #memeitaliani #umorismo #satira #humor #natangelo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

petergomezblog : Guerra Ucraina | I dubbi del New York Times: “Vittoria Kiev irrealistica, Putin non farà marcia indietro. Biden dic… - Mov5Stelle : Non solo non si interessano delle persone in difficoltà, ma si prendono gioco di loro. Al peggio non c’è mai limi… - bwin1966 : RT @l_borrelli: @CottarelliCPI Avete infangato, maltratto, denigrato per 4 lunghi anni l'unico sindaco che li ha contrastati seriamente #Ra… - rossomille : RT @l_borrelli: @CottarelliCPI Avete infangato, maltratto, denigrato per 4 lunghi anni l'unico sindaco che li ha contrastati seriamente #Ra… - bruttapas : @Gino_1926 Bloccato. C'è un limite alle leccate di culo -