Bimbi costretti a cantare l' inno della Roma in classe | la rivolta dei genitori laziali

(Di sabato 28 maggio 2022) L'episodio è avvenuto in una scuola in zona Talenti. La maestra si scusa: "Capisco possa avere disturbato, per par condicio metterò anche l'Lazio"

Advertising

AlexBazzaro : Ci sono Sottosegretari che da mesi protestano contro le mascherine a scuola e altri che sull’esempio del Premier so… - HuffPostItalia : Bimbi 'costretti' a cantare l'inno della Roma a scuola. Protesta dei genitori: 'Mio figlio laziale piangeva' - ProDocente : Bimbi costretti a cantare in classe l’inno della Roma, polemica in una scuola della Capitale - gianni_tosca : RT @Agenzia_Ansa: Bimbi costretti a cantare l'inno della Roma a scuola, rivolta dei laziali. Un alunno biancoceleste sarebbe addirittura sc… - accardo_alessio : RT @Agenzia_Ansa: Bimbi costretti a cantare l'inno della Roma a scuola, rivolta dei laziali. Un alunno biancoceleste sarebbe addirittura sc… -

A distanza di poche settimane dalla preghiera fatta recitare in classe da un docente in favore della Salernitana (impegnata nella lotta per la salvezza in serie A), arriva un altro episodio simile che ...... Gimbe: 'Netto calo dei contagi, quasi - 30% in 7 giorni' - Diminuiscono anche i ricoveri - - > leggi dopo - - > ingrandisci slideshow la polemicaa cantare l'inno della Roma a scuola,...Un alunno biancoceleste sarebbe addirittura scoppiato in lacrime mentre cantava il celebre inno di Antonello Venditti con tanto di karaoke ...La storia di Alessandra arriva insieme a decine di altri racconti, conseguenti quelli della mamma col figlio 43enne disoccupato o di Carlo, il sociologo che ora fa l'operaio. Alessandra ha scritto per ...