Traffico Roma del 27-05-2022 ore 19:30 (Di venerdì 27 maggio 2022) Luceverde Roma Buonasera e ben trovati dalla redazione in progressiva diminuzione la circolazione lungo la carreggiata interna della Grande Raccordo Anulare nel particolare la Cassia bis e Tiburtina stessa situazione sull' esterna dove c'è Traffico per gran parte del pomeriggio è rimasto sostenuto tra la Roma Fiumicino è la Tuscolana aumentano però le difficoltà per viaggio sulla tratto Roma Napoli dell'autosole Questo a causa di un incidente tra Valmontone Anagni verso il capoluogo Campano non si escludono Inoltre rallentamenti per Traffico intenso ancora Provenendo dalla capitale tra la diramazione Roma sud e Valmontone si viaggia più velocemente su via Delle Foro Italico dopo i disagi delle precedenti ore per Traffico e incidenti tra Corso Francia & via Solaria

