José Mourinho è l'unico allenatore ad aver vinto tutte le coppe europee (Di venerdì 27 maggio 2022) José Mourinho, nessuno come lui. Quando durante una conferenza stampa si autoproclamò Special One, qualcuno pensò che il tecnico di Setubal avesse un po' esagerato. Non era così. La storia ha dato senso a quelle parole, ha certificato la bravura, la preparazione e la capacità di creare attorno a sé un ambiente vincente, di un uomo che ha costruito con dedizione e passione una carriera fantastica. Il successo della Roma in Conference League, il primo titolo europeo vinto dai giallorossi in 95 anni di storia (La Coppa delle Fiere e il torneo Anglo-Italiano conquistati dai giallorossi non sono mai stati riconosciuti dalla Uefa), è l'ennesimo capolavoro dello Special One. Il 25 maggio 2022 resterà per sempre una data importantissima per Mourinho, perché vincendo la nuova competizione europea (era la sua prima edizione), ...

