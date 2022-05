Advertising

fattoquotidiano : “La decisione di una persona di lanciare un’invasione dell’Iraq è stata ingiustificata e brutale“. Ci sono voluti 1… - Agenzia_Ansa : Le importazioni di gas naturale dalla Russia in Finlandia verranno interrotte sabato 21 maggio alle 7. Lo annuncia… - Dondolino72 : RT @ilpost: «È stata la decisione sbagliata» - gemin_steven98 : RT @ilpost: «È stata la decisione sbagliata» - HerberMax : 'Certamente... è stata una decisione sbagliata', il drammatico mea culpa del capo della polizia di #Uvalde davanti… -

Il killer della strage della scuola in Texas ha sparato almeno cento proiettili uccidendo 19 bambini e due maestre. Lo ha riferito Steven McCraw, capo del dipartimento di pubblica sicurezza dello Stat ..."E' stata una decisione sbagliata". Così Steven McCraw, capo del dipartimento di pubblica sicurezza del Texas, ha definito la decisione delle forze dell'ordine di non sfondare la porta della classe do ...