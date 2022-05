Crollo sul ghiacciaio del Grand Combin | 2 morti e 9 feriti sul versante svizzero

(Di venerdì 27 maggio 2022) Roma, 27 mag – Sono duee nove i, alcuni in gravi condizioni, causati daldi alcuni seracchi avvenuto suldel(4.314 m.), il massiccio tra la Valle d’Aosta e il cantone Vallese. Questo è quanto ha comunicato la polizia cantonale svizzera. IlLa frana ha coinvolto 17 alpinisti impegnati nell’ascesa verso la cima della vetta alpina. Le vittime sono una quarantenne francese e un sessantacinquenne spagnolo. Altri nove scalatori sono stati portati e ricoverati all’ospedale di Sion, due di loro sono in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto verso le 6:20 a 3.400 metri di quota, nella zona chiamata “Plateau du Déjeuner”, lungo l’itinerario “Voie du Gardien”. Sul posto sono intervenuti sette ...

Agenzia_Ansa : Crollo di seracchi sul versante svizzero del Grand Combin. Coinvolti una quindicina di alpinisti, potrebbero esserc… - Agenzia_Ansa : Due morti e nove feriti, alcuni in gravi condizioni: è il bilancio del crollo di alcuni seracchi avvenuto sul versa… - TovarishM5S : RT @CAI150: Alle 6.20 di questa mattina, il crollo di una seraccata ha travolto una quindicina di alpinisti sul versante svizzero del #Gran… - grandespesa : RT @TV2000it: ????Aggiornamenti: Crollo sul #ghiacciaio del #GrandCombin: travolti 17 #alpinisti, due morti e nove feriti - due sono gravi - UnioneSarda : Crollo di seracchi sul Grand Combin: due morti -

