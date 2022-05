Addio a De Mita | folla a funerali transenne e maxischermo Molti rappresentanti della politica | presente anche Mattarella

(Di venerdì 27 maggio 2022) In tanti a Nusco per idi Ciriaco De, celebrati dal vescovo di Sant'Angelo dei Lombardi, Pasquale Cascio. Partecipa il presidenteRepubblica Sergio: ad accogliere il ...

Advertising

Simone90700310 : Un grande addio Ciriaco de Mita, un gran politico del DC e un gran sindaco di Nusco, nato il 1928-2022 - pinonardi1 : RT @francofontana43: Addio a Ciriaco De Mita il democristiano che ha sempre creduto nel primato della mano pubblica nell’economia. Il ricor… - mattinodinapoli : Ciriaco De Mita, l'addio nella cattedrale di Nusco - ottopagine : Addio a De Mita, applausi e commozione: Mattarella e Di Maio in chiesa #Avellino - CarlottaDiMarco : Bel ritratto dalla penna di @antonellocapor2! -

Foto Ansa "Da laico cristiano Deha sempre pensato al popolo", ha detto nel corso dell'omelia della cerimonia funebre il vescovo Pasquale Cascio, che ha presieduto il rito con il vescovo emerito ...Raccontare Designifica, non a caso, raccontare tre cifre che permeano l'uomo e il politico. Innanzitutto il rapporto con il territorio. Anche nella proiezione nazionale, Desi sente sempre ...(LaPresse) - Un lungo applauso ha accolto il feretro di Ciriaco De Mita all’esterno della chiesa di Sant'Amato a Nusco. All’interno della chiesa, ...In tanti a Nusco per i funerali di Ciriaco De Mita, celebrati dal vescovo di Sant'Angelo dei Lombardi, Pasquale Cascio. Partecipa il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: ad accogliere il ...