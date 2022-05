Uomini e Donne news: Ida spoglia Riccardo; Fabio proposta indecente a Tina. Biagio game over (Di giovedì 26 maggio 2022) Nel corso della puntata di Uomini e Donne andata in onda ieri, i cavalieri si sono esibiti in una sfilata. Il tema era “Nell’arte della seduzione non ho rivali“: alcuni di loro, tuttavia, non sembrano aver colpito piacevolmente i presenti in studio. Ecco infatti cosa è successo. L’ultima puntata di Uomini e Donne andata in … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 26 maggio 2022) Nel corso della puntata diandata in onda ieri, i cavalieri si sono esibiti in una sfilata. Il tema era “Nell’arte della seduzione non ho rivali“: alcuni di loro, tuttavia, non sembrano aver colpito piacevolmente i presenti in studio. Ecco infatti cosa è successo. L’ultima puntata diandata in … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

