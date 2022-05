Strage in Texas, i poliziotti non hanno attuato il protocollo post-Columbine: «Perché non hanno fermato subito Ramos?» (Di giovedì 26 maggio 2022) Secondo diversi analisti interpellati dal Washington post, i poliziotti che si trovavano nella scuola elementare di Uvalda (dove sono morti 19 bambini, 2 maestre e il killer stesso) non sono intervenuti subito quando è arrivato Salvador Ramos, come previsto dal protocollo in vigore dal 1999 dopo la Strage di Columbine. Aumentano, infatti, le domande sulla lenta reazione della polizia. Prima del massacro nel liceo del Colorado, quando due ragazzi uccisero 12 studenti e un insegnante, i poliziotti avevano l’obbligo di rispondere all’aggressore armato «presentandosi, circoscrivendo un’area e aspettando l’arrivo delle Swat», le squadre speciali. Ma dopo Columbine, le regole sono cambiate: gli agenti devono rispondere il prima possibile ... Leggi su open.online (Di giovedì 26 maggio 2022) Secondo diversi analisti interpellati dal Washington, iche si trovavano nella scuola elementare di Uvalda (dove sono morti 19 bambini, 2 maestre e il killer stesso) non sono intervenutiquando è arrivato Salvador, come previsto dalin vigore dal 1999 dopo ladi. Aumentano, infatti, le domande sulla lenta reazione della polizia. Prima del massacro nel liceo del Colorado, quando due ragazzi uccisero 12 studenti e un insegnante, iavevano l’obbligo di rispondere all’aggressore armato «presentandosi, circoscrivendo un’area e aspettando l’arrivo delle Swat», le squadre speciali. Ma dopo, le regole sono cambiate: gli agenti devono rispondere il prima possibile ...

