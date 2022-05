Nancy Crampton Brophy, che aveva scritto un saggio su come uccidere il proprio marito, è stata giudicata colpevole di averlo fatto veramente (Di giovedì 26 maggio 2022) L’autrice statunitense Nancy Crampton Brophy, che nel 2011 aveva scritto un saggio su come uccidere il proprio marito, è stata giudicata colpevole dell’omicidio di suo marito, Daniel Brophy, ucciso con due colpi di arma da fuoco nel 2018. Gli avvocati Leggi su ilpost (Di giovedì 26 maggio 2022) L’autrice statunitense, che nel 2011unsuil, èdell’omicidio di suo, Daniel, ucciso con due colpi di arma da fuoco nel 2018. Gli avvocati

ilpost : Nancy Crampton Brophy, che aveva scritto un saggio su come uccidere il proprio marito, è stata giudicata colpevole… - simontwee : ce ti-e scris... - giovanniturano : Era la trama di un episodio di Colombo (ma a morire era il 'co-scrittore' socio dell'assassino). - AntorisRispo : RT @ilpost: L'assurda storia della scrittrice Nancy Crampton Brophy, imputata per un delitto su cui aveva scritto in un saggio del 2011: ht… - Frankf1842 : RT @ilpost: L'assurda storia della scrittrice Nancy Crampton Brophy, imputata per un delitto su cui aveva scritto in un saggio del 2011: ht… -