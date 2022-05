Mourinho vince ancora | la strana coppia con la Roma è diventata vincente È l'inizio di una nuova era?

Advertising

gippu1 : José #Mourinho vince la Conference League con la #Roma e diventa il terzo allenatore della storia del calcio ad ave… - sportface2016 : +++LA #ROMA VINCE LA #CONFERENCELEAGUE: UNA SQUADRA ITALIANA TORNA A VINCERE IN EUROPA DOPO DODICI ANNI+++ #RomaFeyenoord #Mourinho - SkySport : Mou, le lacrime dopo il trionfo: 'Scritta la storia' ? ?? La Roma vince la Conference League ??… - JohnnyCerrans92 : RT @SkySport: Mou, le lacrime dopo il trionfo: 'Scritta la storia' ? ?? La Roma vince la Conference League ?? - AndreaGalliano8 : RT @EnricoTurcato: Leggo come sempre tanta invidia e tante nefandezze. Prima competizione UEFA vinta dalla #Roma nella sua storia. PRIMA.… -

...stadio Olimpico Leggi anche Le pagelle Roma - Feyenoord: Rui Patricio riscrive la storia, Dessers non pervenuto Conference League alla Roma, la festa in campo e la premiazione La Roma...Lo ha detto in lacrime il tecnico della Roma, Josè, a Sky dopo il successo in Conference ... La Romala Conference League: un gol di Zaniolo stende il Feyenoord 'Io rimango non c'è ...Da Mourinho a Mourinho. A dodici anni di distanza dalla Champions League conquistata con l’Inter, l’allenatore portoghese trionfa nella Conference League, alla sua prima edizione, diventando l’unico ...Il tecnico svela: "Io voglio restare qui, bisogna capire cosa vogliono fare i nostri proprietari". Pellegrini: "Ce lo meritiamo" ...