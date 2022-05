GP Monaco | Formula 1 | programma | orari e diretta TV

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 26 maggio 2022) Al via nel weekend il GP di, settimo appuntamento F1 2022. Non poca la tensione per la prossima gara, visti gli ultimi inaspettati eventi per la Ferrari e una sempre crescente rivalità tra il Cavallino e la Red Bull. Lo stesso Max Verstappen sembra aver ormai preso la giusta direzione per il successo. Primo in classifica piloti l’olandese, ora davanti a Charles Leclerc e più determinato che mai verso il titolo. Una quasi immeritata seconda posizione quella del monegasco, frutto di una sfortunata combinazione, tra problemi di affidabilità ed errori personali difficili da calcolare. Sicuramente da non dimenticare per Leclerc l’errore del GP di Imola e l’ultimo ritiro in Spagna, ma non sarà questo a scoraggiarlo. Non poca adesso la voglia di rivalsa per la Ferrari. Che aspettarsi nel prossimo Gran Premio? Ecco, intanto, glidel tanto atteso ...