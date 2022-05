Giro d’Italia 2022: arriva la fuga anche a Treviso, Dries De Bondt beffa Edoardo Affini (Di giovedì 26 maggio 2022) Doveva essere l’ultima giornata utile per i velocisti, invece si è trasformata nuovamente in una tappa per fughe: ad imporsi nella diciottesima frazione del Giro d’Italia 2022 sul traguardo di Treviso è il belga Dries De Bondt, che ha battuto in uno sprint ristretto il nostro Edoardo Affini. Resta in Maglia Rosa senza patemi Richard Carapaz (Ineos Grenadiers). Il primo tentativo di fuga è stato quello giusto, quattro gli uomini all’attacco: Dries De Bondt (Alpecin-Fenix), Davide Gabburo (Bardiani-CSF-Faizanè), Magnus Cort Nielsen (EF Education-EasyPost) ed Edoardo Affini (Jumbo-Visma). Media molto alta, con quattro passisti di qualità davanti e il gruppo che, ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 maggio 2022) Doveva essere l’ultima giornata utile per i velocisti, invece si è trasformata nuovamente in una tappa per fughe: ad imporsi nella diciottesima frazione delsul traguardo diè il belgaDe, che ha battuto in uno sprint ristretto il nostro. Resta in Maglia Rosa senza patemi Richard Carapaz (Ineos Grenadiers). Il primo tentativo diè stato quello giusto, quattro gli uomini all’attacco:De(Alpecin-Fenix), Davide Gabburo (Bardiani-CSF-Faizanè), Magnus Cort Nielsen (EF Education-EasyPost) ed(Jumbo-Visma). Media molto alta, con quattro passisti di qualità davanti e il gruppo che, ...

giroditalia : ?? Giro d'Italia cheering is always for, never against. ?? GRAZIE TIFOSI, this thread for you! ?? Il tifo al Giro d'I… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2022 - Stage 1??6?? ?? Salò - Aprica (Sforzato Wine Stage) ?? @HirtJan ???? ?? @ThymenArensman ???? ??… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2022 | Stage 1?8? ???? @edoardo_affini ???? @MagnusCort ???? @Bondteke ????@davidegabburo ?? 1'00' > Gru… - Io_Selvatica : RT @famiglieinrsa: Togliere subito le assurde e incomprensibili limitazioni. La contraddizione ha assunto la forma di paradosso. Assembram… - sciareneve : RT @MTBiit: I fuggitivi beffano il gruppo dei velocisti a Treviso: vince De Bondt, che amarezza per Affini #giroditalia #roadbike #26Maggio… -