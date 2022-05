De Magistris: «Adl voleva uno stadio per pochi ricchi, non è mai stato disposto a spendere soldi» (Di giovedì 26 maggio 2022) L’ex sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo. Ha risposto al presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che ieri lo ha accusato di non aver preso in considerazione il suo progetto per lo stadio poiché riteneva che non avesse posti a sufficienza. «L’accezione di populista me la prendo volentieri. Ho sempre difeso lo stadio, come stadio del popolo. E quindi uno stadio per tanti e a prezzi più accessibili e popolari. De Laurentiis non era convinto, voleva uno stadio per ricchi e per pochi, quasi di censo. I suoi ragionamenti sono pieni di fatti che non corrispondono al vero. De Laurentiis disposto a spendere decine e decine di milioni? Mai visto in ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 26 maggio 2022) L’ex sindaco di Napoli, Luigi De, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo. Ha risposto al presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che ieri lo ha accusato di non aver preso in considerazione il suo progetto per lopoiché riteneva che non avesse posti a sufficienza. «L’accezione di populista me la prendo volentieri. Ho sempre difeso lo, comedel popolo. E quindi unoper tanti e a prezzi più accessibili e popolari. De Laurentiis non era convinto,unopere per, quasi di censo. I suoi ragionamenti sono pieni di fatti che non corrispondono al vero. De Laurentiisdecine e decine di milioni? Mai visto in ...

