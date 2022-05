Ansia da prestazione al femminile: quando le «paranoie» a letto vengono anche a noi donne (Di giovedì 26 maggio 2022) Paura di non essere all'altezza, problemi di dispercezione del proprio corpo, false credenze ben radicate: son tante le cose che possono far venire dell'Ansia ingiustificata, e questa andare a rovinare un rapporto sessuale. Si chiama Ansia da prestazione e sì, esiste anche al femminile Leggi su vanityfair (Di giovedì 26 maggio 2022) Paura di non essere all'altezza, problemi di dispercezione del proprio corpo, false credenze ben radicate: son tante le cose che possono far venire dell'ingiustificata, e questa andare a rovinare un rapporto sessuale. Si chiamadae sì, esisteal

Anna60428530 : @golosissimo Oddio mi sta venendo ansia da prestazione ?? - hangingonfine : @trasiilenzi mari non mi devi osservare mentre scrivo ho l'ansia da prestazione - huchukato : @Valuxa8 E meno male che è giovane eh, secondo me sta in ansia da prestazione ?????? - rb0638 : @FiorinoLuca Incute pure ansia da prestazione ai cosiddetti (ex) next gen - FrishSergio : @alessandrapesat @Parpiglia A volte è ansia da prestazione, chi non è ansioso non può capire, come quando studi mol… -