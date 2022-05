Vaiolo delle scimmie, salgono a sei i casi accertati all’ospedale Spallanzani (Di mercoledì 25 maggio 2022) I casi di Vaiolo delle scimmie accertati e presi in carico dall’Istituto Spallanzani nel Lazio sono ora sei. Lo ha fatto sapere l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato precisando che anche quest’ultimo caso ha un collegamento con le isole Canarie. «Attualmente sono 4 i ricoverati, tutti in buone condizioni cliniche. Uno è seguito a domicilio. L’altro è il caso toscano», dice D’Amato. «Prosegue l’indagine epidemiologica. Nessun allarme – sottolinea – ma il sistema di sorveglianza infettivologica è in stato di massima attenzione». Intanto ad Agorà, su Rai 3 Massimo Galli, professore di malattie infettive presso l’Università Statale di Milano ha spiegato che gli allarmi sono ingiustificati: «La situazione non è così preoccupante anche se, bisogna stare attenti e ... Leggi su open.online (Di mercoledì 25 maggio 2022) Idie presi in carico dall’Istitutonel Lazio sono ora sei. Lo ha fatto sapere l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato precisando che anche quest’ultimo caso ha un collegamento con le isole Canarie. «Attualmente sono 4 i ricoverati, tutti in buone condizioni cliniche. Uno è seguito a domicilio. L’altro è il caso toscano», dice D’Amato. «Prosegue l’indagine epidemiologica. Nessun allarme – sottolinea – ma il sistema di sorveglianza infettivologica è in stato di massima attenzione». Intanto ad Agorà, su Rai 3 Massimo Galli, professore di malattie infettive presso l’Università Statale di Milano ha spiegato che gli allarmi sono ingiustificati: «La situazione non è così preoccupante anche se, bisogna stare attenti e ...

