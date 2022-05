Sodexo Italia premiata con il riconoscimento “Welcome Working for refugee integration” dall’Agenzia ONU per i Rifugiati

(Di mercoledì 25 maggio 2022), per il terzo anno consecutivo, è stataONU per i(UNHCR) con ilfor”, un logo conferito per l’anno 2020/2021 che testimonia il rilevante impegno dimostrato dall’azienda, leader nei servizi per la qualità della vita, nella promozione di interventi specifici per l’inserimento lavorativo deie la promozione di una società sempre più inclusiva. Nadia Bertaggia, HR Director di, commenta: “Ricevere questo tipo dida UNHCR, malgrado le difficoltà incontrate durante gli ultimi anni a causa della pandemia, per noi è ...

Mixer Planet

...in. Ad avanzare simili previsioni è, in particolare, l'Osservatorio Internazionale Entegra, un'organizzazione per gli acquisti di gruppo alimentare al mondo che fa parte del francese(...... parte del gruppo francese. Il monitoraggio evidenzia infatti che rispetto ai listini di ... con una situazione a oggi senza dubbio peggiorativa per l'. DRAGHI vs PARTITI/ La tentazione ... Buoni pasto e benefit: il mercato cresce (anche) in Italia La previsione è dell'Osservatorio Internazionale Entegra, un’organizzazione per gli acquisti di gruppo alimentare al mondo che fa parte del francese Sodexo ...Hackher_. Al Castello sforzesco di Miilano si parla di gender gap Milano: le donne della tecnologia racconteranno quanto è bello il mondo STEM ...