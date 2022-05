Si potevano capire le intenzioni Salvador Ramos dal suo profilo IG? (Di mercoledì 25 maggio 2022) Salvador Ramos è il criminale diciottenne che ha assassinato 19 bambini e 2 insegnanti colpendoli – poche ore fa – con un fucile e una pistola nella scuola elementare Robb di Uvalde in Texas. Il governatore Greg Abbott ha dichiarato che Ramos aveva frequentato le scuole superiori nello stesso istituto e, inoltre, che lo stesso veniva ucciso dalla polizia dopo la strage. Il killer ha colpito in una zona prevalentemente di ispanici e prima di giungere nel luogo del delitto plurimo ha assassinato sua nonna. C’è chi sostiene che le intenzioni criminose di Salvador Ramos avrebbero potuto comprendersi sbirciando i suoi profili social, i quali sono ricchi di foto di armi. Poche ore prima della strage, inoltre, Salvador Ramos aveva inviato un messaggio ad ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 25 maggio 2022)è il criminale diciottenne che ha assassinato 19 bambini e 2 insegnanti colpendoli – poche ore fa – con un fucile e una pistola nella scuola elementare Robb di Uvalde in Texas. Il governatore Greg Abbott ha dichiarato cheaveva frequentato le scuole superiori nello stesso istituto e, inoltre, che lo stesso veniva ucciso dalla polizia dopo la strage. Il killer ha colpito in una zona prevalentemente di ispanici e prima di giungere nel luogo del delitto plurimo ha assassinato sua nonna. C’è chi sostiene che lecriminose diavrebbero potuto comprendersi sbirciando i suoi profili social, i quali sono ricchi di foto di armi. Poche ore prima della strage, inoltre,aveva inviato un messaggio ad ...

Advertising

giornalettismo : Si potevano capire le intenzioni di #SalvadorRamos dal suo profilo #Instagram? Forse sì, perché i suoi profili… - PasdaranFiSud : @EnricoLetta La priorità sarebbe capire che il mondo è tornato multipolare e che i tempi in cui gli USA potevano fa… - Danilo79612115 : @lenisa_agostino E va be' se sono arresi mica hanno disertato e poi potevano resistere un po' di più visto che Zele… - lambs88 : Gli sfottò son il bello del calcio, e giusto i tifosi dell’ Inda potevano non capirne l’essenza , nonostante strisc… - Kamishiro_99 : @SimoneBonzanini @GianniLilly @cripto2001 E che avrebbe dovuto fare? Ok, si sarebbe rifiutato e poi? PS: sai bene… -