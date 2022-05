Ruby-ter, la Procura chiede sei anni di carcere per Silvio Berlusconi (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il terzo capitolo del processo contro il leader di Forza Italia – il Ruby ter – è agli sgoccioli. Dopo la lunga requisitoria di oggi, la Procura di Milano ha chiesto ai giudici milanesi la condanna di Silvio Berlusconi a sei anni di carcere. L’accusa mossa dal pm e dal Procuratore generale è quella di corruzione in atti giudiziari e oltre alla detenzioni, è stata chiesta la confisca degli immobile di proprietà dell’ex Cavaliere utilizzati per perpetrare quella corruzione di cui è accusato. Ma le richiesta di condanna sono arrivate anche per Karima El Mahroug, colei che – ancora minorenne – era conosciuta come “Ruby Rubacuori” ed era stata spacciata come “nipote di Mubarak”. Ruby ter, chiesti sei anni di ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il terzo capitolo del processo contro il leader di Forza Italia – ilter – è agli sgoccioli. Dopo la lunga requisitoria di oggi, ladi Milano ha chiesto ai giudici milanesi la condanna dia seidi. L’accusa mossa dal pm e daltore generale è quella di corruzione in atti giudiziari e oltre alla detenzioni, è stata chiesta la confisca degli immobile di proprietà dell’ex Cavaliere utilizzati per perpetrare quella corruzione di cui è accusato. Ma le richiesta di condanna sono arrivate anche per Karima El Mahroug, colei che – ancora minorenne – era conosciuta come “Rubacuori” ed era stata spacciata come “nipote di Mubarak”.ter, chiesti seidi ...

