Mosca: ok discussione via libera carichi grano, difficoltà per scambio prigionieri (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ma le trattative per la tregua e lo scambio di prigionieri restano in stallo L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ma le trattative per la tregua e lodirestano in stallo L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Mosca: ok discussione via libera carichi grano, difficoltà per scambio prigionieri - riccard77650870 : @MT_Meli_ L'ha letto almeno nei punti principali? Il non fattore non c'entra nulla perché Mosca se ne infischia di… - Gianni_Florence : @osservatore82 @gparagone Viaaaaa basta baggianate. Hanno invaso uno stato sovrano! I Russi e cinesi lo hanno fatt… - DanielaColi2 : RT @agambella: Il piano che l'Italia offre a Kiev non mette in discussione la sovranità territoriale dell’Ucraina, facendo riferimento ad u… - DrVitaSegreto : RT @agambella: Il piano che l'Italia offre a Kiev non mette in discussione la sovranità territoriale dell’Ucraina, facendo riferimento ad u… -