LIVE Fognini-Van De Zandschulp 4-6 6-7 2-3, Roland Garros 2022 in DIRETTA: l’olandese è solido ma l’azzurro si fa male e si ritira! (Di mercoledì 25 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.11 SI RITIRA FABIO Fognini! l’azzurro alza bandiera bianca 40-15 Ottima prima dell’olandese. 30-15 Fuori di poco la risposta di Fognini. 15-15 Lunga la risposta dell’azzurro. 0-15 Errore dell’olandese in recupero. 2-3 ECCO IL BREAK PER l’olandese! 0-40 TRE PALLE BREAK VAN DE Zandschulp! Fognini sbaglia in uscita dal servizio. 0-30 Errore in uscita dal servizio del classe 1987. 0-15 CHE DIRITTO A SVENTAGLIO DI VAN DE Zandschulp! 2-2 Ace esterno della testa di serie #26. 40-15 Prima al centro dell’olandese. 30-15 In rete il rovescio del ligure. 15-15 l’olandese è meno in condizione rispetto ai game ... Leggi su oasport (Di mercoledì 25 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.11 SI RITIRA FABIOalza bandiera bianca 40-15 Ottima prima del. 30-15 Fuori di poco la risposta di. 15-15 Lunga la risposta del. 0-15 Errore delin recupero. 2-3 ECCO IL BREAK PER! 0-40 TRE PALLE BREAK VAN DEsbaglia in uscita dal servizio. 0-30 Errore in uscita dal servizio del classe 1987. 0-15 CHE DIRITTO A SVENTAGLIO DI VAN DE! 2-2 Ace esterno della testa di serie #26. 40-15 Prima al centro del. 30-15 In rete il rovescio del ligure. 15-15è meno in condizione rispetto ai game ...

