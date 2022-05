L'allenatore dei Warriors Steve Kerr sulla strage di bambini in Texas (Di mercoledì 25 maggio 2022) La strage di bambini nella scuola di Uvalde, in Texas, ha provocato una reazione indignata anche tra tanti protagonisti dello sport americano, tra i quali anche il coach dei Golden State Warriors, Steve Kerr, che prima della partita della finale playoff della Western Conference di Nba si è rifiutato di parlare di basket e, visibilmente commosso, ha invece puntato il dito contro chi a Washington si rifiuta di votare leggi più severe sul controllo delle armi. "Oggi qualsiasi domanda sul basket non ha importanza - ha esordito -. Quando faremo qualcosa? Sono stanco di fare le condoglianze alle famiglie devastate che sono là fuori". Kerr ha riservato le critiche più dure ai membri del Senato americano che si sono rifiutati di votare una legge per controlli più severi dei ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ladinella scuola di Uvalde, in, ha provocato una reazione indignata anche tra tanti protagonisti dello sport americano, tra i quali anche il coach dei Golden State, che prima della partita della finale playoff della Western Conference di Nba si è rifiutato di parlare di basket e, visibilmente commosso, ha invece puntato il dito contro chi a Washington si rifiuta di votare leggi più severe sul controllo delle armi. "Oggi qualsiasi domanda sul basket non ha importanza - ha esordito -. Quando faremo qualcosa? Sono stanco di fare le condoglianze alle famiglie devastate che sono là fuori".ha riservato le critiche più dure ai membri del Senato americano che si sono rifiutati di votare una legge per controlli più severi dei ...

ilpost : L’emozionato discorso dell’allenatore dei Golden State Warriors dopo la strage in Texas - Agenzia_Ansa : La rabbia di Steve Kerr: 'Ora basta, dobbiamo fare qualcosa'. L'allenatore dei Golden State Warriors in conferenza… - RaiNews : L'allenatore dei Warriors Steve Kerr ha evitato ogni commento sportivo e puntato il dito contro l'inazione della po… - Ginola_ : RT @perchetendenza: 'Steve Kerr': Per queste parole dell'allenatore dei Golden State Warriors sulla strage di #Uvalde - Gaia93712891 : Lo sfogo di Steve Kerr, allenatore dei Golden State Warriors, dopo la strage in #Texas: 'Basta minuti di silenzio,… -