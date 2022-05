Isola, la naufraga crolla ma il gruppo non le crede: “Sei una furbacchiona” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Isola dei Famosi, Maria Laura de Vitis è crollata dopo essere finita in nomination. Nicolas Vaporidis non le crede: “Sei soltanto una grande furbacchiona” Maria Laura De Vitis è una… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 25 maggio 2022)dei Famosi, Maria Laura de Vitis èta dopo essere finita in nomination. Nicolas Vaporidis non le: “Sei soltanto una grande” Maria Laura De Vitis è una… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

chris40451312 : RT @BITCHYFit: Guendalina sei stata una grande naufraga, ti aspettiamo a settembre al Grande Fratello Vip #Isola - ciuppina : RT @solearmy10: Lei è l’#isola, è stata una naufraga pazzesca????? ed ora tornerà per una settimana???? #SoleArmy - VanityFairIt : L'influencer, dopo l'esperienza al Gf Vip e alla Pupa e il Secchione Show, sbarcherà (di nuovo) in Honduras come na… - infoitcultura : Isola dei Famosi, Soleil nuova naufraga: arriva l'ufficialità - IsolaDeiFamosi : Lo sfogo di Marialaura non convince Pamela e soprattutto Nicolas, che la affronta spiegandole apertamente i suoi du… -