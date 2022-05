(Di mercoledì 25 maggio 2022) La vetrina se la sono presa i soliti noti. Funziona così da sempre. Nel caso del, però, c'è un allenatore che lungo la stagione ha spesso - molto spesso - sottolineato come la squadra abbia ...

La Gazzetta dello Sport

Il "Tata" pararigori, Maldini jr, le lacrime di Castillejo: scudetto Milan, dentro i secondi... Non soltanto i soliti noti. Il Diavolo ha messo le mani sul tricolore anche grazie a chi il più delle volte è rimasto dietro le quinte. Ecco i casi più eclatanti ...