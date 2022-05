Gli americani sono pronti a pagare un extraprezzo per difendere la libertà, ci dice Larry Summers (Di mercoledì 25 maggio 2022) Milano. Con l’inflazione non si può essere lenti o gentili, “se non si agisce velocemente si perde la credibilità” e poi è tutto in salita, dice Larry Summers nell’aula magna dell’... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 25 maggio 2022) Milano. Con l’inflazione non si può essere lenti o gentili, “se non si agisce velocemente si perde la credibilità” e poi è tutto in salita,nell’aula magna dell’... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Advertising

NicolaPorro : ?? Spunta un sondaggio sull'#Ucraina e la #Russia. Ed è una sorpresa?? - rubio_chef : In America gli americani si ammazzano da soli e giù titoloni #Uvalde, in Palestina dal 1948 i nativi vengono ammazz… - fabioalisei : Gli Stati Uniti sono quella nazione che manda soldati in tutto il mondo per proteggere il diritto degli americani d… - Gino_Autieri : IL cattivo dittatore che gli americani hanno ammazzato. - daria_pozzoli : Gli americani tengono su America con le guerre!!! -