(Di mercoledì 25 maggio 2022) Il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide, illustra la strada da seguire per combattere il: 'Noi non dobbiamo accontentarci di approvare leggi che spesso arrivano in ...

Advertising

globalistIT : -

Globalist.it

Il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide, illustra la strada da seguire per combattere il: 'Noi non dobbiamo accontentarci di approvare leggi che spesso arrivano in ritardo tra le pareti domestiche, dobbiamo riuscire a ...Il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide, illustra la strada da seguire per combattere il: 'Noi non dobbiamo accontentarci di approvare leggi che spesso arrivano in ritardo tra le pareti domestiche, dobbiamo riuscire a ... Femminicidio, Faraone: “Serve un percorso di recupero per i violenti” Il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone, precisa: "Il 50% degli uomini che fanno percorsi di recupero non compiono più violenza. Non bastano le leggi" ...