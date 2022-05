WWE: Riddle in cerca di vendetta senza Orton, promo col cuore in mano e vittoria in un 3vs3 (Di martedì 24 maggio 2022) La ferita è ancora aperta e fa sicuramente male per Riddle, che venerdì scorso assieme a Randy Orton ha perso il match valido per l’unificazione dei titoli di coppia, incontro vinto dagli Usos grazie all’intervento di Roman Reigns. Oltre al danno, anche la beffa in quanto gli RK-Bro sono stati attaccati violentemente dopo il match e ciò ha portato delle conseguenze fisiche, in particolare per Randy Orton messo fuori gioco da problemi alla schiena. Ci saranno ancora gli RK-Bro? Prima di affrontare in un 3vs3 gli Usos e Sami Zayn, Riddle ha preso il microfono e ha raccontato le sue sensazioni e le difficoltà che la sconfitta di venerdì ha portato. Si è rivolto a Randy Orton, assente per infortunio, ringraziandolo per tutto quello che ha fatto per lui, ma ha anche “spaventato” ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 24 maggio 2022) La ferita è ancora aperta e fa sicuramente male per, che venerdì scorso assieme a Randyha perso il match valido per l’unificazione dei titoli di coppia, incontro vinto dagli Usos grazie all’intervento di Roman Reigns. Oltre al danno, anche la beffa in quanto gli RK-Bro sono stati attaccati violentemente dopo il match e ciò ha portato delle conseguenze fisiche, in particolare per Randymesso fuori gioco da problemi alla schiena. Ci saranno ancora gli RK-Bro? Prima di affrontare in ungli Usos e Sami Zayn,ha preso il microfono e ha raccontato le sue sensazioni e le difficoltà che la sconfitta di venerdì ha portato. Si è rivolto a Randy, assente per infortunio, ringraziandolo per tutto quello che ha fatto per lui, ma ha anche “spaventato” ...

