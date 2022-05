Usa, sparatoria in una scuola in Texas: morti almeno 14 studenti e un insegnante. Ucciso il killer: è un ex alunno 18enne (Di martedì 24 maggio 2022) sparatoria in una scuola elementare in Texas: almeno 14 studenti e un insegnante sono rimasti uccisi. L’aggressore, secondo i media americani, era il 18enne Salvador Roma, ex alunno dello stesso istituto, ed è stato Ucciso al termine di uno scontro a fuoco con gli agenti di polizia intervenuti sul posto. Il ragazzo avrebbe sparato anche a sua nonna, le cui condizioni non sono ancora note, prima di compiere la strage. La sparatoria è avvenuta alla Robb Elementary School di Uvalde, a una cinquantina di chilometri da San Antonio. Tutto ha avuto inizio intorno alle 13, ora locale, e secondo le prime ricostruzioni, i soccorritori sono arrivati alle 13.06. Nonostante la velocità di intervento, il killer era ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022)in unaelementare in14e unsono rimasti uccisi. L’aggressore, secondo i media americani, era ilSalvador Roma, exdello stesso istituto, ed è statoal termine di uno scontro a fuoco con gli agenti di polizia intervenuti sul posto. Il ragazzo avrebbe sparato anche a sua nonna, le cui condizioni non sono ancora note, prima di compiere la strage. Laè avvenuta alla Robb Elementary School di Uvalde, a una cinquantina di chilometri da San Antonio. Tutto ha avuto inizio intorno alle 13, ora locale, e secondo le prime ricostruzioni, i soccorritori sono arrivati alle 13.06. Nonostante la velocità di intervento, ilera ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Due bambini morti e una decina feriti. E' il bilancio di una sparatoria in una scuola elementare in Texas. L'uomo… - fattoquotidiano : STRAGE IN UNA SCUOLA ELEMENTARE DEL TEXAS Quattordici studenti e un insegnante sono morti in una sparatoria. Ad apr… - petergomezblog : Usa, sparatoria in una scuola in Texas: morti 14 studenti e un insegnante. Media: “Ucciso il killer 18enne”… - zazoomblog : Usa sparatoria in una scuola elementare in Texas: morti e feriti - #sparatoria #scuola #elementare - lamiadobermann : RT @fanpage: ULTIM'ORA Aggiornamento sparatoria in #Texas. Il bilancio delle vittime sale drammaticamente: i morti sarebbero almeno 15 htt… -