Tanti saluti a Rabiot: viaggio in Inghilterra e grande scambio in vista (Di martedì 24 maggio 2022) Le pessime prestazioni di Adrien Rabiot hanno ormai convinto la dirigenza al cambio in corsa di un giocatore che ormai non vale la Juve. Sono pochi nella storia i giocatori che sono riusciti a deludere così tanto come Adrien Rabiot, un giocatore che è arrivato la Juventus con Tantissimo entusiasmo e con grande voglia di dimostrare al Paris Saint Germain che si era sbagliato non rinnovargli il contratto, ma in realtà è stata perfettamente confermata la teoria dei parigini, con i bianconeri che adesso stanno cercando in tutti i modi di disfarsi del suo cartellino. Adrien Rabiot Juventus (LaPresse)Quando la Juventus ha chiesto a parametro zero Adrien Rabiot, erano in molti a domandarsi come mai fosse stato fatto questo tipo di affare, considerando infatti come il Paris Saint Germain ...

