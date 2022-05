Saldi nel Lazio. Data di inizio fissata per il 2 luglio (Di martedì 24 maggio 2022) Arrivano le prime notizie sui Saldi della stagione estiva: nel Lazio, la Data di inizio è fissata per sabato 2 luglio e avranno una durata di circa sei settimane consegutive. A comunicarlo è stata la giunta regionale. Le parole del presidente del consiglio regionale del Lazio “I Saldi sono un momento fondamentale per la nostra economia, importante per consumatori ed esercenti. Con la fine dell’emergenza sanitaria anche il commercio può ritrovare una nuova linfa”. Queste le parole di Marco Vincenzi rilasciate in una dichiarazione ad ANSA. A seguito della pandemia e della guerra in Ucraina che ha fatto lievitare i costi energetici, i commercianti sperano in una stagione florida per il commercio. Leggi anche: Ardea, torna il Microchip Day: ecco come ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 24 maggio 2022) Arrivano le prime notizie suidella stagione estiva: nel, ladiper sabato 2e avranno una durata di circa sei settimane consegutive. A comunicarlo è stata la giunta regionale. Le parole del presidente del consiglio regionale del“Isono un momento fondamentale per la nostra economia, importante per consumatori ed esercenti. Con la fine dell’emergenza sanitaria anche il commercio può ritrovare una nuova linfa”. Queste le parole di Marco Vincenzi rilasciate in una dichiarazione ad ANSA. A seguito della pandemia e della guerra in Ucraina che ha fatto lievitare i costi energetici, i commercianti sperano in una stagione florida per il commercio. Leggi anche: Ardea, torna il Microchip Day: ecco come ...

Advertising

CorriereCitta : Saldi nel Lazio. Data di inizio fissata per il 2 luglio - TgrRai : L'incremento dei prezzi anche del 50% sta cambiando la spesa delle famiglie: si acquista meno e meglio. Nel Lazio c… - redontuscia : #Commercio #Economia #Evidenza #Primopiano2 #Società Saldi estivi 2022. Nel Lazio al via sabato 2 Luglio - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Saldi: nel Lazio inizieranno il 2 luglio, dureranno 6 settimane. Lo ha stabilito delibera della giunta regionale #ANSA h… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #saldi estivi nel #lazio, cominciano il 2 luglio e sono proibite le vendite promozionali per tutto il mese di giugno ht… -