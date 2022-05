Roma, si becca un pugno in faccia a Termini per pochi spicci: «Voleva il resto della macchinetta» (Di martedì 24 maggio 2022) beccarsi un pugno in faccia per pochi spiccioli. E’ questa l’ultima vicenda che arriva dalla Stazione Termini a Roma, teatro negli ultimi tempi di numerosi episodi di degrado. Per questo, ormai da tempo, le forze dell’ordine hanno intensificato controlli e verifiche per restituire al principale scalo della Capitale l’immagine che merita. Rapina a Termini Veniamo all’accaduto. Vittima dell’aggressione è stato un viaggiatore che stava acquistando dei biglietti ad una macchinetta automatica. Ma non appena da quest’ultima è fuoriuscito il resto che gli spettava un uomo gli si è avventato addosso con il preciso intento di sottrargli il denaro. Ma la vittima ha reagito e così si è beccata ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 24 maggio 2022)rsi uninperoli. E’ questa l’ultima vicenda che arriva dalla Stazione, teatro negli ultimi tempi di numerosi episodi di degrado. Per questo, ormai da tempo, le forze dell’ordine hanno intensificato controlli e verifiche per restituire al principale scaloCapitale l’immagine che merita. Rapina aVeniamo all’accaduto. Vittima dell’aggressione è stato un viaggiatore che stava acquistando dei biglietti ad unaautomatica. Ma non appena da quest’ultima è fuoriuscito ilche gli spettava un uomo gli si è avventato addosso con il preciso intento di sottrargli il denaro. Ma la vittima ha reagito e così si èta ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, si becca un pugno in faccia a Termini per pochi spicci: «Voleva il resto della macchinetta» - not_tony7 : @milivnkovic @Rodo97asroma È sbagliata come bandiera, è giusto ma quella bandiera ha insultato qualcuno? È come voi… - elliott_il : @Tucoramires1 @zorrobobi Roma ha ottime qualita in trq. e se Pinto becca 2-3 colpi dopo la vittoria di Conference s… - aquilarandagia3 : @Sabatini genio all'opera, di chiare simpatie viola e lecchino dei romanisti, cosa si inventa il nostro Sandrino? L… -