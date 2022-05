Pensioni INPS, il cedolino di giugno: scattano gli aumenti (Di martedì 24 maggio 2022) I cedolini di giugno INPS per la pensione sono disponibili online. I pensionati potranno controllare se riceveranno aumenti Controllare la pensione, e farsi un idea di aggiunte e trattenute, da quando ci sono i servizi informatizzati INPS è più semplice. Chi ha una dimestichezza con l’informatica può comodamente provvedere da casa accedendo alla pagina MyINPS, L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 24 maggio 2022) I cedolini diper la pensione sono disponibili online. I pensionati potranno controllare se riceverannoControllare la pensione, e farsi un idea di aggiunte e trattenute, da quando ci sono i servizi informatizzatiè più semplice. Chi ha una dimestichezza con l’informatica può comodamente provvedere da casa accedendo alla pagina My, L'articolo proviene da Consumatore.com.

