Napoli, Lega: "Serve massima trasparenza su concorso Asia"

Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – "Siamo a poche settimane dalla pubblicazione del bando ed ancora non si capisce bene le unità che verranno incluse nel nuovo piano assunzione dell'Asia. Si parla di 650 nuovi lavoratori, qualcuno sostiene che si può arrivare a 850 ma al momento non sappiamo neppure quanti siamo coloro che verranno inseriti dalle graduatorie degli ex CUB. Occorre massima trasparenza. Il lavoro non può essere mercimonia, né per la politica né ancor meno per la camorra. Vigileremo". A dichiararlo il coordinatore cittadino della Lega a Napoli Severino Nappi e la consigliera comunale Rosaria Borrelli che annunciano interrogazione proprio sul concorso Asia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

