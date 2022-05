Marcos Antonio Lazio, acquisto più vicino: il brasiliano a un passo (Di martedì 24 maggio 2022) Marcos Antonio è il primo acquisto della Lazio: secondo il Corriere dello Sport, a breve arriverà a Roma per le visite mediche Secondo il Corriere dello Sport, è Marcos Antonio il primo acquisto della Lazio: il centrocampista brasiliano, classe 2000 dello Shaktar Donetsk, costerà 9 milioni. Stando a quanto riportato sulle colonne del quotidiano, il ragazzo potrebbe arrivare a Roma entro il fine settimana per svolgere tutte le visite mediche di rito. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 24 maggio 2022)è il primodella: secondo il Corriere dello Sport, a breve arriverà a Roma per le visite mediche Secondo il Corriere dello Sport, èil primodella: il centrocampista, classe 2000 dello Shaktar Donetsk, costerà 9 milioni. Stando a quanto riportato sulle colonne del quotidiano, il ragazzo potrebbe arrivare a Roma entro il fine settimana per svolgere tutte le visite mediche di rito. L'articolo proviene da Calcio News 24.

