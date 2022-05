L’unione tra e-sport e moda: Gucci Gaming Academy (Di martedì 24 maggio 2022) Gucci, uno dei brand di moda più iconici del mondo, si lancia verso l’universo dell’e-sport con Faceit: nasce la Gucci Gaming Academy. Gucci x Faceit: nasce la Gucci Gaming Academy Dopo le varie collaborazioni viste nel corso degli ultimi anni, sempre limitate a raccontare lo stile di vita e il gusto Gucci sempre piu vicino al mondo dei giovani, questa volta decide di lanciarsi completamente in un’iniziativa decisamente più profonda e insolita. Gucci decide di sostenere in prima persona la crescita dei giovani talenti competitivi insieme a una realtà consolidata. Gucci si unisce con Faceit, una piattaforma di esport fondata a Londra nel 2012, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 24 maggio 2022), uno dei brand dipiù iconici del mondo, si lancia verso l’universo dell’e-con Faceit: nasce lax Faceit: nasce laDopo le varie collaborazioni viste nel corso degli ultimi anni, sempre limitate a raccontare lo stile di vita e il gustosempre piu vicino al mondo dei giovani, questa volta decide di lanciarsi completamente in un’iniziativa decisamente più profonda e insolita.decide di sostenere in prima persona la crescita dei giovani talenti competitivi insieme a una realtà consolidata.si unisce con Faceit, una piattaforma di efondata a Londra nel 2012, ...

