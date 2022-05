LIVE Bronzetti-Ostapenko 1-6 4-6, Roland Garros 2022 in DIRETTA: l’azzurra ci prova ma si sveglia tardi. La lettone è in forma e vola al 2° turno (Di martedì 24 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.23 Grazie a tutti per averci seguito e restate con noi per una giornata ricca di tennis! 12.22 Diamo un’occhiata alle statistiche del match. 5 ace e 6 doppi falli della lettone contro un ace e un doppio fallo di Lucia Bronzetti: Jelena Ostapenko ha messo in campo il 59% di prime, condite dal 69% di punti con la prima e dal 58% con la seconda, salvando una palla break su due. l’azzurra invece ha annullato due palle break su sei, mettendo in campo il 63% di prime, collezionando il 58% di punti con la prima e appena il 37% con la seconda. Emblematico il dato dei vincenti: 37 a 8 in favore della campionessa 2017 che ha vinto 64 punti in totale contro 47. 12.20 Dopo le ottime sensazioni di Rabat, Lucia Bronzetti esce a testa alta ... Leggi su oasport (Di martedì 24 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.23 Grazie a tutti per averci seguito e restate con noi per una giornata ricca di tennis! 12.22 Diamo un’occhiata alle statistiche del match. 5 ace e 6 doppi falli dellacontro un ace e un doppio fallo di Lucia: Jelenaha messo in campo il 59% di prime, condite dal 69% di punti con la prima e dal 58% con la seconda, salvando una palla break su due.invece ha annullato due palle break su sei, mettendo in campo il 63% di prime, collezionando il 58% di punti con la prima e appena il 37% con la seconda. Emblematico il dato dei vincenti: 37 a 8 in favore della campionessa 2017 che ha vinto 64 punti in totale contro 47. 12.20 Dopo le ottime sensazioni di Rabat, Luciaesce a testa alta ...

