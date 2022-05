La proposta in sei punti per arrivare alla pace tra Russia e Ucraina (Di martedì 24 maggio 2022) L'idea di sconfiggere la Russia non è solo irrazionale ma del tutto estranea allo scenario geopolitico che si sta formando e in cui ci troveremo a vivere nei prossimi anni. Né si può immaginare di umiliare Mosca, altrimenti si creerebbero sentimenti di revanscismo russo non inferiori a quelli che il Trattato di Versailles innescò nel popolo tedesco. Su questo bisogna essere chiari. Così come bisogna essere chiari su un punto. Una guerra a oltranza è impensabile. È necessario che la diplomazia mondiale si muova rapidamente per chiudere il conflitto secondo uno schema che preveda, per i due contendenti in lotta, la contemporanea condizione di Paese vinto e vincitore. Usando un termine calcistico, potremmo dire che l'arbitro deve poter fischiare la fine del conflitto con un sostanziale «pareggio». Sarà possibile? È difficile, ma non improbabile che accada. Per un ... Leggi su iltempo (Di martedì 24 maggio 2022) L'idea di sconfiggere lanon è solo irrazionale ma del tutto estranea allo scenario geopolitico che si sta formando e in cui ci troveremo a vivere nei prossimi anni. Né si può immaginare di umiliare Mosca, altrimenti si creerebbero sentimenti di revanscismo russo non inferiori a quelli che il Trattato di Versailles innescò nel popolo tedesco. Su questo bisogna essere chiari. Così come bisogna essere chiari su un punto. Una guerra a oltranza è impensabile. È necessario che la diplomazia mondiale si muova rapidamente per chiudere il conflitto secondo uno schema che preveda, per i due contendenti in lotta, la contemporanea condizione di Paese vinto e vincitore. Usando un termine calcistico, potremmo dire che l'arbitro deve poter fischiare la fine del conflitto con un sostanziale «pareggio». Sarà possibile? È difficile, ma non improbabile che accada. Per un ...

