Juve, il piano per Kean: può entrare in uno scambio (Di martedì 24 maggio 2022) Nel piano di mercato della Juventus c'è il rebus Moise Kean da risolvere. Il giocatore dovrebbe essere riscattato dalla Juventus... Leggi su calciomercato (Di martedì 24 maggio 2022) Neldi mercato dellantus c'è il rebus Moiseda risolvere. Il giocatore dovrebbe essere riscattato dallantus...

Advertising

francescacheeks : Per una settimana ho scritto solo di Eurovision e Juve, direi dunque di ricordarvi che cosa succede prossimamente ??… - sportli26181512 : Juve, il piano per Kean: può entrare in uno scambio: Nel piano di mercato della Juventus c'è il rebus Moise Kean da… - juve_grecchi : RT @__grazy87: Fanno le pulci a Dybala se nel caso dovesse andare all'Inter definendolo 'TRADITORE', mentre Chiellini che dice palesemente… - MikiG78 : RT @Lukee22_: @serioustony_ Basta pensare che con Pirlo ha fatto 7 goal e 7 assist alla prima stagione alla Juve... stava già pian piano es… - News24_it : LIVE TJ - ATALANTA-JUVENTUS 1-2, Cerri porta i bianconeri alle semifinali playoff Primavera, sarà... - Tutto Juve -