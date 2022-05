IDMO: Le false notizie sulla guerra diffuse in Italia (report aprile 2022) (Di martedì 24 maggio 2022) Questo articolo riassume le principali tendenze della disinformazione identificate ad aprile 2022 in Italia dal gruppo di fact-checker e debunker di IDMO. Qui per saperne di più sul progetto. Ad aprile 2022 più della metà delle notizie false analizzate dalle organizzazioni di fact-checking e debunking di IDMO hanno riguardato la guerra in Ucraina. Rispetto a marzo 2022, è stata registrata una leggera crescita degli articoli di fact-checking dedicati alla pandemia di Covid-19. I cinque progetti editoriali Italiani che hanno contribuito al report hanno pubblicato, ad aprile 2022, un totale di 200 articoli. Di questi, 113 – il 56,5 ... Leggi su facta.news (Di martedì 24 maggio 2022) Questo articolo riassume le principali tendenze della disinformazione identificate adindal gruppo di fact-checker e debunker di. Qui per saperne di più sul progetto. Adpiù della metà delleanalizzate dalle organizzazioni di fact-checking e debunking dihanno riguardato lain Ucraina. Rispetto a marzo, è stata registrata una leggera crescita degli articoli di fact-checking dedicati alla pandemia di Covid-19. I cinque progetti editorialini che hanno contribuito alhanno pubblicato, ad, un totale di 200 articoli. Di questi, 113 – il 56,5 ...

