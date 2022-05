Giro d’Italia 2022 in tv oggi: orari di partenza e arrivo Salò-Aprica, programma, streaming RAI ed Eurosport (Di martedì 24 maggio 2022) Attesa agli sgoccioli per quanto concerne la temutissima sedicesima tappa del Giro d’Italia 2022. oggi martedì 24 maggio va in scena uno dei segmenti più duri della 105esima edizione: 5250 metri di dislivello distribuiti lungo i 202 chilometri di percorso, partenza da Salò e arrivo ad Aprica. LA DIRETTA LIVE DEL TAPPONE DEL Giro d’Italia 2022 Salò-Aprica DALLE 11.00 Gli uomini di classifica sono chiamati a esporsi in prima persona, mentre Simon Yates, Bauke Mollema e Giulio Ciccone sembrano gli unici corridori in grado di lanciare un ambizioso attacco da lontano. La maglia Rosa Richard Carapaz, Jai Hindley e Mikel Landa partono con i favori del pronostico, l’Italia si ... Leggi su oasport (Di martedì 24 maggio 2022) Attesa agli sgoccioli per quanto concerne la temutissima sedicesima tappa delmartedì 24 maggio va in scena uno dei segmenti più duri della 105esima edizione: 5250 metri di dislivello distribuiti lungo i 202 chilometri di percorso,daad. LA DIRETTA LIVE DEL TAPPONE DELDALLE 11.00 Gli uomini di classifica sono chiamati a esporsi in prima persona, mentre Simon Yates, Bauke Mollema e Giulio Ciccone sembrano gli unici corridori in grado di lanciare un ambizioso attacco da lontano. La maglia Rosa Richard Carapaz, Jai Hindley e Mikel Landa partono con i favori del pronostico, l’Italia si ...

