Emanuela Rose | “Amo un alieno | fa l’amore meglio di qualsiasi terrestre”

Advertising

viviana_ribes24 : RT @Informa_Press: #emanuelarose ha detto di frequentare un #extraterrestre. Com’è la vita di coppia con un #alieno??? - Informa_Press : #emanuelarose ha detto di frequentare un #extraterrestre. Com’è la vita di coppia con un #alieno??? - mercurinb : Si passa velocemente dalla bambola all'aliemo gonfiabile. Cosa ti fa il cervello quando si perde e non solo negli s… - ParliamoDiNews : Emanuela Rose, la donna che esce con un alieno: Ci sposeremo. Sui social critiche alla trasmissione #ufo #usa… - BlitzQuotidian0 : Emanuela Rose, la donna che “esce” con un alieno: “Ci sposeremo”. Sui social critiche alla trasmissione -

L'attrice britannica, nel corso di una trasmissione televisiva ha rivelato che 'sta frequentando' un alieno invisibile che l'ha 'rapita' dal suo appartamento londinese. Sostiene che fa l'amore meglio di ...RITA DALLA CHIESA DERUBATA DA VENDITORE DI/ "Lo volevo aiutare, ma lui..." Letizia Battaglia ... (Aggiornamento diLongo) IVANA SPAGNA/ "Prego sempre ma a volta sono in lotta con la fede e ...Quando si dice un amore fuori dal mondo. Letteralmente. L’attrice Emanuela Rose ha raccontato in diretta tv nella trasmissione inglese This Morning di essere fidanzata da un anno con un alieno e di ...L’attrice britannica Emanuela Rose, nel corso di una trasmissione televisiva ha rivelato che “sta frequentando” un alieno invisibile ...