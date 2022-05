Diavoli in paradiso | il viaggio tra i gagliardetti

Leggi su glieroidelcalcio

(Di martedì 24 maggio 2022) Milan: ildeitra iSulla maglia celebrativa indossata dai giocatori rossoneri, prima della premiazione di ieri, era presente questa scritta “Succede solo a chi ci crede – Campioni d’Italia 21/22”. Dettaglio della maglia indossata ieri dai “durante la premiazione. Una frase che rispecchia a pieno la determinazione con la quale i ragazzi di Pioli hanno aggiunto l’ennesimo trofeo nella già più che corposa bacheca rossonera. Uno scudetto giunto dopo ben 11 anni di astinenza vissuti, a livello nazionale, tra lo strapotere juventino e l’intermezzo interista, fiera rivale che ha conteso al Milan il successo fino all’ultimo respiro. In attesa di una nuova stagione che quest’anno prenderà il via in pieno agosto, celebriamo la vittoria deicon una piccola rassegna ...