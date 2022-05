Covid oggi in Campania, i dati del 24 maggio. Contagi triplicati e ricoveri in aumento (Di martedì 24 maggio 2022) Covid Campania, il bollettino del 23 maggio. Contagi ai minimi storici: sotto i mille casi Napoli, 24 maggio 2022 " Nuova impennata della curva pandemica in Campania , dove nelle ultime ore il ... Leggi su quotidiano (Di martedì 24 maggio 2022), il bollettino del 23ai minimi storici: sotto i mille casi Napoli, 242022 " Nuova impennata della curva pandemica in, dove nelle ultime ore il ...

Advertising

RobertoBurioni : 148 morti per COVID-19 anche oggi. Praticamente ogni giorno un aereo che cade. Vorrei che qualcuno mi dicesse che… - SkyTG24 : #Covid19, news di oggi. 19 milioni gli italiani senza vaccino o con ciclo incompleto. LIVE - NicolaPorro : ?? #Mascherine in #aereo, solo noi in Ue le imponiamo. Indovinate per volere di chi??? #COVID - Giulian96594733 : @Covidioti @Edoenonsolo L'ho portata dove obbligatoria. Quando potevo farne a meno l'ho sempre evitata. Oggi non la… - danieledv79 : RT @SkyTG24: Covid #Lombardia: tasso di positività sale al 9,7%, ricoveri in aumento -