Cosa c’è dietro l’attacco scomposto di Erdogan a Mitsotakis (Di martedì 24 maggio 2022) Non è affatto casuale il nuovo attacco del presidente turco Recep Tayyip Erdogan al primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis, accusato dal turco di essere parte della fantomatica “lobby Biden”, perché avviene nelle stesse ore in cui nel Mediterraneo orientale si verificano due fatti significativi: l’inizio dei lavori di perforazione del campo “Cronos-1” all’interno del Blocco 6, nella zee della Repubblica di Cipro da parte del consorzio Eni Cyprus Limited e Total Energies EP Cyprus BV; e la possibilità che Israele ed Egitto esportino gas in Europa. l’attacco Un attacco personale che taglia a questo punto ogni ponte diplomatico. Con le sue parole (“non riconosco più il leader della Grecia e non lo incontrerò al prossimo vertice programmato quest’anno”) Erdogan di fatto segna un ulteriore solco non solo tra Ankara e ... Leggi su formiche (Di martedì 24 maggio 2022) Non è affatto casuale il nuovo attacco del presidente turco Recep Tayyipal primo ministro greco Kyriakos, accusato dal turco di essere parte della fantomatica “lobby Biden”, perché avviene nelle stesse ore in cui nel Mediterraneo orientale si verificano due fatti significativi: l’inizio dei lavori di perforazione del campo “Cronos-1” all’interno del Blocco 6, nella zee della Repubblica di Cipro da parte del consorzio Eni Cyprus Limited e Total Energies EP Cyprus BV; e la possibilità che Israele ed Egitto esportino gas in Europa.Un attacco personale che taglia a questo punto ogni ponte diplomatico. Con le sue parole (“non riconosco più il leader della Grecia e non lo incontrerò al prossimo vertice programmato quest’anno”)di fatto segna un ulteriore solco non solo tra Ankara e ...

