Come cambiano le mafie ai tempi dei social, esperti a confronto a Roma (Di martedì 24 maggio 2022) A confrontarsi il 26 maggio, in due sessioni con inizio alle ore 9.30 e alle ore 15.30, trasmesse in diretta streaming su LacNews24.it dagli studi di ViaCondotti21, alcuni dei massimi esperti dell'... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 24 maggio 2022) A confrontarsi il 26 maggio, in due sessioni con inizio alle ore 9.30 e alle ore 15.30, trasmesse in diretta streaming su LacNews24.it dagli studi di ViaCondotti21, alcuni dei massimidell'...

Advertising

zazoomblog : Come cambiano le mafie ai tempi dei social esperti a confronto a Roma - #cambiano #mafie #tempi #social - ledicoladelsud : Come cambiano le mafie ai tempi dei social, esperti a confronto a Roma - TV7Benevento : Come cambiano le mafie ai tempi dei social, esperti a confronto a Roma - - StraNotizie : Come cambiano le mafie ai tempi dei social, esperti a confronto a Roma - LocalPage3 : Come cambiano le mafie ai tempi dei social, esperti a confronto a Roma -