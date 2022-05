Calciomercato Juve | si studia il colpo Gabriel Jesus | la situazione

(Di martedì 24 maggio 2022), i bianconerino il grandedal Manchester City: ecco come potrebbe arrivareIldellantus è pronto a spiccare il volo. Non solo Pogba e Di Maria, i bianconeri puntano anche un nuovo attaccante dopo l’addio sempre più probabile di Morata. Il primo nome nella lista di Allegri e Cherubini è. L’attaccante del Manchester City è un profilo che non è mai passato di moda e che potrebbe rappresentare una seria opportunità nel caso in cui Morata dovesse salutare Torino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

GiovaAlbanese : Il #calciomercato del #Chelsea è ancora congelato, la #Juventus vuole andare sul sicuro e rischiare: la pista… - Gazzetta_it : Non solo Pogba, la Juve ha nel mirino Di Maria e Raspadori. E su Perisic... #Calciomercato - Gazzetta_it : Gol, kebab e orologi: #Pogba e Torino, è una storia di cuore - MischiGiordano : Tra le tante voci di mercato, la priorità dev'essere assolutamente il centrocampo. Alzare il livello, e anche di ta… - Giovann14793883 : RT @JuveSondaggi: #Dybala, prima di prendere decisioni avventate, chiedi consiglio a #Calhanoglu ?????. #Juve #Juventus #Inter #Milan #calci… -

Calciomercato.com

Angel Di Maria con la maglia dell'Argentina © LaPresseCome vi stiamo raccontando su. Lapunta ad un accordo superiore ad una sola stagione per poter usufruire del Decreto Crescita, ......Italia e SuperCoppa - l' Inter sarà impegnata in questi giorni a fare il punto sul. ... fu proprio l'allenatore exe Chelsea a lanciare stabilmente in prima squadra Bastoni, ... Juve, colpo di scena con il Torino con Mandragora: quei 14 milioni… Paulo Dybala dovrebbe prendere una decisione in tempi brevi dopo l'addio alla Juventus: nei prossimi giorni arriverà la scelta ufficiale ...Grosseto: Fine settimana con il botto in casa della ASD Invictasauro, infatti i giovanissimi B anno 2008 guidati da Mister Alderigo Bisceglia e Davide Turetta, si sono aggiudicati la decima edizione d ...